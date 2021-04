Covid, vaccinazioni avanti anche a Pasqua. Alle 12 il totale delle somministrazioni in Campania è di 925.346 (Di domenica 4 aprile 2021) Vanno avanti anche nel giorno di Pasqua le vaccinazioni in buona parte degli hub campani. Secondo i dati dell’Unità di crisi, aggiornati Alle ore 12 di oggi, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 666.492 cittadini. Di questi 258.854 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 925.346. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Vannonel giorno dilein buona parte degli hub campani. Secondo i dati dell’Unità di crisi, aggiornatiore 12 di oggi, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 666.492 cittadini. Di questi 258.854 hanno ricevuto la seconda dose. Leeffettuate sono state, in, 925.346. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - NapoliToday : #Cronaca Bollettino vaccinazioni: in Campania somministrate quasi un milione di dosi - SimoneBonzanini : RT @emmevilla: ?????? Vaccinazioni per tutti a Capri, a prescindere dall’età, per “garantire la salute dei cittadini e il rilancio del turismo… -