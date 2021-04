Covid, ultime notizie. L’Italia celebra la Pasqua in zona rossa (Di domenica 4 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 4 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – L’Italia celebra la Pasqua in zona rossa per il secondo anno consecutivo: da ieri e fino a domani su tutto il territorio nazionale sono in vigore restrizioni più severe per limitare la diffusione del virus qui tutte le misure in vigore. Da martedì torna in vigore il regime della differenziazione cromatica regionale, con 9 regioni in rosso e 11 in arancione. Intanto continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 10,9 milioni di dosi a fronte di 12,7 milioni consegnate 3,4 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale. Di seguito ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021), ledi oggi 4 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI –lainper il secondo anno consecutivo: da ieri e fino a domani su tutto il territorio nazionale sono in vigore restrizioni più severe per limitare la diffusione del virus qui tutte le misure in vigore. Da martedì torna in vigore il regime della differenziazione cromatica regionale, con 9 regioni in rosso e 11 in arancione. Intanto continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 10,9 milioni di dosi a fronte di 12,7 milioni consegnate 3,4 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale. Di seguito ...

