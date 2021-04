Covid Sicilia, oggi 1.015 contagi e 21 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.015 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 21 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. “Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali Siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 73 unità – si legge sulla pagina Facebook della Regione – così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 153 persone (1 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 67 persone. 21 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1015. I tamponi molecolari processati sono stati 6072. I tamponi rapidi sono stati 12021”. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.015 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi. Si registrano altri 21, secondo l’ultima tabella aggiornata. “Il dato dei ricoveriper #Coronavirus negli ospedalini rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 73 unità – si legge sulla pagina Facebook della Regione – così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 153 persone (1 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 67 persone. 21 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1015. I tamponi molecolari processati sono stati 6072. I tamponi rapidi sono stati 12021”. Powered by WPeMatico

Advertising

SkyTG24 : Covid Sicilia, dati in salita nel Palermitano: rischio zona rossa - NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - CiaoGrosso : RT @BarbaraRaval: #Sicilia,due medici positivi al Covid dopo la doppia dose del #vaccinoPfizer.I medici infettati sono tornati in corsia do… - 69Nique : RT @BarbaraRaval: #Sicilia,due medici positivi al Covid dopo la doppia dose del #vaccinoPfizer.I medici infettati sono tornati in corsia do… -