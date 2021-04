Covid | sabato controllate 111mila persone | 2 643 sanzioni | Genova | morta insegnante vaccinata con AstraZeneca

Advertising

forumJuventus : Verso #TorinoJuve, sabato ore 18. GdS-CT: 'Alla Continassa le buone notizie arrivano da Dybala, ok anche Ramsey. Bu… - zazoomblog : Covid Viminale: sabato controllate 111.202 persone 2.643 sanzioni - #Covid #Viminale: #sabato #controllate - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: sabato controllate 111.202 persone, 2.643 sanzioni #covid - baritoday : Controlli anticovid rafforzati a Pasqua, 81 sanzioni nella giornata di sabato. Due positivi sorpresi fuori casa e d… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Viminale: sabato controllate 111.202 persone, 2.643 sanzioni #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sabato

TGCOM

04 apr 14:27, Viminale:controllate 111.202 persone, 2.643 sanzioni Nella giornata di3 aprile, vigilia di Pasqua, le forze dell'ordine, nell'ambito delle misure anti -, ......del 12 marzo 2020 per le restrizioni dovute all'emergenza- 19 ( GLI AGGIORNAMENTI ), uno dei 41 teatri di Broadway, l'area simbolo dello spettacolo newyorchese nel mondo, ha riaperto3 ...Nella giornata di sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, le forze dell'ordine, nell'ambito delle misure anti-Covid, hanno controllato 111.202 persone. E' quanto si legge sul profilo Twitter del ministero ...Nonostante gli intoppi degli ultimi giorni dovuti ai ritardi nelle consegne delle dosi, continua la campagna vaccinale in tutta la regione. Sono 273.264 i cittadini residenti in Veneto che hanno compl ...