Covid Puglia | oltre 1600 nuovi casi su 10mila test 16% e altri 15 morti | 588 contagi solo nel Barese

GruppoFICamera : GESTIONE COVID, LETTERA APERTA AI PUGLIESI DI FORZA ITALIA PUGLIA: “CHIEDIAMO SCUSA AI CITTADINI... PER LE RESPONSA… - fattoquotidiano : Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private… - fattoquotidiano : Covid, Lopalco: “In Puglia trasferimenti e ferie forzate per operatori sanitari no vax. A queste persone mancano le… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Attualmente sono circa 50 mila i pugliesi a casa con il covid - TgrRaiPuglia : Attualmente sono circa 50 mila i pugliesi a casa con il covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Puglia

... informa che oggi domenica 4 aprile 2021 in, sono stati registrati 10.218 test per l'infezione da- 19 coronavirus e sono stati registrati 1628 casi positivi: 588 in provincia di Bari,...In Campania,e Liguria divieto di spostamento nelle seconde case per residenti e non ...effettuati oggi controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della zona rossa anti -...Sono 1628 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia (ieri furono 2.142), su 10.218 test analizzati (ieri furono 13.636) così come riportato nel consueto bollettino ...Sono 1.628 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 15 morti, secondo ...