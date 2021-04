Covid | Papa Francesco | “Le famiglie più fragili hanno diritto all’accesso alle cure necessarie Vaccini strumento essenziale” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 aprile 2021) “La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari”. Cosìnel suo messaggio per la domenica di Pasqua. Bergoglio ha poi toccato diversi temi, tutti legati dai problemi della pandemia: giovani, persone contà ebisognose, chi ha perso il lavoro e chi è stato privato delle tutele sociali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.