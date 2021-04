Covid, oggi 18.025 nuovi casi e 326 morti: il bollettino del 4 aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 4 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 18.025 Decessi: 326 Tamponi effettuati: 250.933 Terapie intensive: -11 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 569.035 casi totali: 3.668.264 Decessi: 111.030 Guariti: 2.988.199 In Italia oggi, domenica 4 aprile 2021, si registrano 18.025 nuovi positivi e 326 morti. Ieri c’erano stati 21.261 nuovi casi e 376 morti. In totale sono stati effettuati 250.933 tamponi (ieri erano stati 359.214). Il tasso di positività sale al 7,1 per cento rispetto al 5,9 per cento di ieri. Rispetto alle ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti Ultime 24 ore: 18.025 Decessi: 326 Tamponi effettuati: 250.933 Terapie intensive: -11 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 569.035totali: 3.668.264 Decessi: 111.030 Guariti: 2.988.199 In Italia, domenica 4, si registrano 18.025positivi e 326. Ieri c’erano stati 21.261e 376. In totale sono stati effettuati 250.933 tamponi (ieri erano stati 359.214). Il tasso di positività sale al 7,1 per cento rispetto al 5,9 per cento di ieri. Rispetto alle ...

