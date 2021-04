Covid nel Sannio | il bollettino di Pasqua dell’Asl | nuovi positivi e guariti

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Numeri quasi in equilibrio quelli comunicati dall’Asl in questa domenica di. Nelsono 35 icasi di contagio al-19: 5 i soggetti sintomatici, 30 gli asintomatici. Sono invece 31 le persone che sono tornate negative dopo aver contratto il coronavirus. Nessun decesso comunicato dall’Azienda Sanitaria Locale. Questo il quadro: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

