Covid, Lopalco assicura: «La svolta prima dell’inizio dell’estate. I vaccini ci restituiranno una vita normale» (Di domenica 4 aprile 2021) L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco è sicuro: «i vaccini ci regaleranno il ritorno alla vita normale e la vera svolta ci sarà prima dell’inizio dell’estate, quando avremo vaccinato la maggior parte degli anziani». L’assessore regionale alla Sanità della Puglia, infatti, in un post su Facebook, ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le prospettive dei prossimi mesi, anche alla luce di quello che sarà l’andamento della campagna vaccinale anti-Covid. «L’Europa arriverà con qualche settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma inutile piangere sul latte versato – scrive Lopalco -. Noi arriveremo a vaccinare a pieno ritmo quando arriveranno i vaccini in quantità sufficienti e con flussi ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) L’epidemiologo Pier Luigiè sicuro: «ici regaleranno il ritorno allae la veraci sarà, quando avremo vaccinato la maggior parte degli anziani». L’assessore regionale alla Sanità della Puglia, infatti, in un post su Facebook, ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le prospettive dei prossimi mesi, anche alla luce di quello che sarà l’andamento della campagna vaccinale anti-. «L’Europa arriverà con qualche settimana di ritardo rispetto agli Stati Uniti, ma inutile piangere sul latte versato – scrive-. Noi arriveremo a vaccinare a pieno ritmo quando arriveranno iin quantità sufficienti e con flussi ...

