Covid, le news. Il bollettino: 18.025 nuovi casi su 250.933 tamponi, 326 morti in 24 ore (Di lunedì 5 aprile 2021) Il tasso di positività è al 7,18%. Calano di 11 unità le terapie intensive e di 57 i ricoveri ordinari. Italia in zona rossa fino a Pasquetta. Da martedì la Penisola sarà nuovamente divisa in colori, con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. In Campania, Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. Per quest'ultima 'categoria', divieto anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna

