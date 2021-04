Covid Lazio | oggi 1 523 contagi e 26 morti A Roma 700 casi

(Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.523 i nuovida coronavirus nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino di4 aprile. Si registrano altri 26, secondo l’ultima tabella aggiornata. A, 700. “su oltre 15 mila tamponi nel(-655) e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.523positivi (-108), 26 i decessi (-1) e +802 i guariti. Diminuiscono i, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Icittà sono a quota 700? comunica l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. ...

Cosi' l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, alla visita dell'hub vaccinale allestito ...