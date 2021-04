Covid Italia oggi, terapie intensive e contagi: il punto (Di domenica 4 aprile 2021) Scende l’età media dei contagi da coronavirus in Italia e i reparti di terapia intensiva si trovano ancora sotto pressione in 14 Regioni e province autonome. A fare il quadro della pandemia nel Paese sono gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) e il report integrale sull’epidemia dell’Istituto superiore di Sanità. Una ‘fotografia’ scattata nel pieno della campagna vaccinale del governo, alle prese con i ritardi nelle consegne e l’aggressività delle varianti del virus. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni è così al 41% (con lievissime oscillazioni nell’ultima settimana), ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, spiega l’Agenas, riportando i dati aggiornati alle 18.35 di ieri. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Scende l’età media deida coronavirus ine i reparti di terapia intensiva si trovano ancora sotto pressione in 14 Regioni e province autonome. A fare il quadro della pandemia nel Paese sono gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas) e il report integrale sull’epidemia dell’Istituto superiore di Sanità. Una ‘fotografia’ scattata nel pieno della campagna vaccinale del governo, alle prese con i ritardi nelle consegne e l’aggressività delle varianti del virus. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazientinelle rianimazioni è così al 41% (con lievissime oscillazioni nell’ultima settimana), ovvero ben 11 punti percentuali oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, spiega l’Agenas, riportando i dati aggiornati alle 18.35 di ieri. In ...

