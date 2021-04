Covid Italia, oggi 18.025 nuovi casi e 326 morti. Tasso di positività di nuovo in risalita (Di domenica 4 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 4 aprile 2021 . Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 18.025 nuovi casi di coronavirus a fronte di 250.933 tamponi. Lo riporta il ministero della ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021), il bollettino didomenica 4 aprile 2021 . Nelle ultime 24 ore l'ha registrato 18.025di coronavirus a fronte di 250.933 tamponi. Lo riporta il ministero della ...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - Agenzia_Italia : Il presidente argentino Fernandez positivo al Covid dopo due dosi di Sputnik V - mrtrs77 : RT @FaustoVacca1: ....la lunga fila in #Italia per il pasto di #Pasqua. Un milione di indigenti in più nell’anno del #Covid: Viaggio in Ita… - leggoit : #Covid Hospital di #Casalpalocco, emozione per messa pasquale del monsignor Ricciardi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: 18.025 positivi, 326 vittime. Positività sale al 7,1% Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 11 unità rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in ...

Covid: 18.025 positivi, 326 vittime Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 11 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in ...

Covid Italia, bollettino oggi 3 aprile 2021: 21.261 nuovi casi e 376 morti, tasso di positività scende al 5,9% ilmessaggero.it Covid, in Italia 18.025 nuovi casi Milano, 4 apr. (LaPresse) – Sono 18.025 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il dato porta il totale dei contagi da inizio pandemia a 3.668.264. È quanto emerge dal ...

Sileri: "Ema rivaluterà AstraZeneca senza fermare somministrazione" | Genova, morta insegnante vaccinata Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Financial Times. Il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano le loro popolazioni contro il Covid-19 "è la più ...

Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, in calo di 11 unità rispetto a sabato nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in ...Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, in calo di 11 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in ...Milano, 4 apr. (LaPresse) – Sono 18.025 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il dato porta il totale dei contagi da inizio pandemia a 3.668.264. È quanto emerge dal ...Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Financial Times. Il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano le loro popolazioni contro il Covid-19 "è la più ...