Covid Italia, oggi 18.025 contagi e 326 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 18.025 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 4 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino elaborato dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Nella tabella registrati altri 326 morti. I nuovi casi di Covid sono stati riscontrati dopo aver analizzato 250.933 tamponi, con l'indice di positività che sale al 7,1%. Il totale delle vittime sale a 111.030 da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.703 (-11 da ieri) con 195 ingressi giornalieri, 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180). PIEMONTE – Sono 1.425 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino di oggi 4 ...

