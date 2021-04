Covid Italia | bollettino oggi 4 aprile 2021 Lombardia | Campania | Piemonte | Veneto | i dati delle Regioni

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - globalistIT : - Taxistalobbyst : RT @OrtigiaP: In balia di politicanti incapaci; dopo un anno non è cambiato nulla nelle disposizioni.. Paura di riempire gli ospedali o meg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

ilmessaggero.it

Allergia e, i sintomi per riconoscerli In, i pollinosici (chi ha una sensibilizzazione specifica ai pollini) 'sono stimati al 10 - 12% della popolazione e, nella fase critica della loro ...Gli invitati sono tutti di età compresa tra i 20 e i 45 anni: saranno sanzionati per la violazione delle normative anti. Un'altra festa è stata interrotta sempre a Milano , dai carabinieri, in ...Per spostarsi è sempre necessario compilare l’autocertificazione: gli spostamenti, infatti, sono permessi solo in caso di necessità, per esigenze di lavoro e salute. In questi due giorni, come detto, ...Nei giorni scorsi Lampedusa e' stata dichiarata zona rossa a causa dell'alto numero di casi Covid tra gli abitanti. "La situazione per ora regge - ha dichiarato il sindaco Toto' Martello - anche ...