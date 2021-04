Covid Italia, bollettino oggi 4 aprile 2021: 18.025 nuovi casi e 326 morti, tasso di positività sale al 7,1% (Di domenica 4 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 4 aprile 2021. Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.261.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021), ildi. Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.261....

