Covid Italia, bollettino ieri 4 aprile 2021: 18.025 nuovi casi e 326 morti, tasso di positività sale al 7,1% (Di domenica 4 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di ieri 4 aprile 2021. Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. ieri erano stati... Leggi su ilmattino (Di domenica 4 aprile 2021), ildi. Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.erano stati...

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - espressonline : Campagna vaccinale sbagliata: ecco perché solo in Italia si muore sempre di più di Covid. L'inchiesta esclusiva su… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - grifopolo : RT @Corriere: Intensificate le verifiche in città, ville, giardini e sulle spiagge. È entrato in azione anche un drone della protezione civ… - jacquietequila : RT @LaStampa: Covid, in Italia oltre 11 milioni di vaccinazioni. Ecco chi sono le persone che già immunizzate -