Covid India, nuovo record di contagi: oltre 93mila in un giorno (Di domenica 4 aprile 2021) L'India ha registrato un nuovo record di contagi, ben 93.249 nelle ultime 24 ore, il numero più alto degli ultimi cinque mesi. Il primo ministro Narendra Modi ha convocato una riunione d'emergenza per valutare la situazione. L'8,1% dei contagi si registra in otto stati: Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh, Delhi, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab e Madhya Pradesh. La situazione più grave è nello stato occidentale del Maharashtra e la sua capitale, Mumbay, dove si trovano il 60% dei nuovi contagi. L'India è il terzo paese più colpito dalla pandemia, dopo Stati Uniti e Brasile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

