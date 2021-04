Covid | in Liguria 412 nuovi positivi; 49 in provincia di Savona

Advertising

LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - EremitaMancato : “Nessuna correlazione” - GiaPettinelli : COVID: In Liguria su contagi e ricoverati - Liguria - - rep_genova : Covid, in Liguria 412 nuovi positivi, sei i morti [aggiornamento delle 18:08] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Vittime, tamponi e guariti leggi anche Variantiin Italia: ecco la situazione regione per ...5.454 in Toscana 4.911 in Puglia 4.697 in Sicilia 3.376 in Friuli - Venezia Giulia 3.904 in2.In Campania, Puglia edivieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti. Per quest'ultima 'categoria', divieto anche in Piemonte, Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana,...Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo. Coronavirus. Sono 412 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.338 tamponi molecolari effe ...L'India ha registrato 93.249 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ... a una insegnante di 32 anni vaccinata il 22 marzo presso la Asl di residenza in Liguria con AstraZeneca e con esordio ...