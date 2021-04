Covid | in Liguria 412 nuovi casi e sei morti Toti | “Siamo pronti a vaccinare 80mila persone a settimana”

(Di domenica 4 aprile 2021) “Il lunedì di pasquetta non saranno possibili le gite tradizionali.tutti stanchi, ma i numeri parlano chiaro: dobbiamo mettere in sicurezza ancora almeno i settantenni. Entro aprile faremo un deciso passo in avanti e poi, nei mesi successivi, riporteremo questa regione alla vita di sempre".

'È stata una pasqua 2021 diversa per il secondo anno consecutivo, siamo tutti stanchi, tutti stanno facendo sacrifici per contenere una pandemia che riparte sempre, ma la Liguria sta reggendo ...Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in visita questa mattina al centro vaccinale della Spezia, allestito nella sede ex Fitram. Abbiamo aumentato la percentuale dei somministrati ...