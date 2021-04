Covid: in Italia calano i contagi, sale al 7,1% il tasso di positività (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Sono 18.025 i nuovi positivi al test da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando se ne sono contati 21.261. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 326 le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto a ieri quando i morti sono stati 376. I tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore ?sono stati 250.933; ieri se ne sono contati 359.214. Il tasso di positività sale così al 7,1%, contro il precedente 5,9%. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 3.703, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 195 rispetto ai 234 di ieri. Attualmente sono ricoverate con sintomi 28.432 persone, 57 unità meno di ieri. Gli attualmente positivi al virus in Italia sono 569.035, con un ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Sono 18.025 i nuovi positivi al test da-19 innelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando se ne sono contati 21.261. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 326 le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto a ieri quando i morti sono stati 376. I tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore ?sono stati 250.933; ieri se ne sono contati 359.214. Ildicosì al 7,1%, contro il precedente 5,9%. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 3.703, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati 195 rispetto ai 234 di ieri. Attualmente sono ricoverate con sintomi 28.432 persone, 57 unità meno di ieri. Gli attualmente positivi al virus insono 569.035, con un ...

Covid Italia, bollettino oggi 3 aprile 2021: 21.261 nuovi casi e 376 morti, tasso di positività scende al 5,9%

Covid, in Italia 18.025 nuovi casi Milano, 4 apr. (LaPresse) – Sono 18.025 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il dato porta il totale dei contagi da inizio pandemia a 3.668.264.

Sileri: "Ema rivaluterà AstraZeneca senza fermare somministrazione" | Genova, morta insegnante vaccinata Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al Financial Times. Il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano le loro popolazioni contro il Covid-19 "è la più ..."

