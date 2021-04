Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 4 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 4 aprile, che sale di 18.025 casi e 326 morti. Coronavirus, bilancio del 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 4 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 4 aprile, che sale di 18.025 casi e 326 morti. Coronavirus, bilancio del 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti in più su Notizie.it.

