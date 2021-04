Advertising

veneto_ : RT @larenait: #COVID19 , a Verona 177 nuovi casi e 10 morti in 24 ore, quasi la metà dei decessi registrati in tutto Veneto. Qui il bollett… - VTrend_it : 486 nuovi casi: 27 a Pontedera, 23 a Pisa. Il bollettino covid di Pisa e provincia - VTrend_it : Covid Toscana, il bollettino di oggi 4 aprile - zazoomblog : Covid Abruzzo oggi 438 contagi e 3 morti: bollettino 4 aprile - #Covid #Abruzzo #contagi #morti: - orizzontescuola : Covid, il bollettino del 4 aprile: 18mila casi con 326 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

I dati e la tabella della regione Sono 1.908 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 4 aprile, secondo i dati deldella regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.273. I sintomatici sono 635. Sono registrati altri 7 morti, avvenuti nelle ultime 48 ore. I nuovi casi sono stati ...Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute neldel 4 aprile, giorno di Pasqua, ... La situazioni negli ospedali Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin ...L'età media nei nuovi positivi è di 41,7 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle ...(Adnkronos) - Sono 1.908 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 4 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.273. I sintomatici ...