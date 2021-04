Covid Germania | oltre 4mila pazienti in terapia intensiva

(Di domenica 4 aprile 2021) Per la prima volta dall’inizio di febbraio, iininsono tornati ad essere più di. Lo rende noto l’Associazione tedesca di, che registra oggi 4.051 ricoverati in rianimazione, 133 più di ieri. All’inizio di gennaio, le terapie intensive tedesche avevano raggiunto un picco di 5500 ricoveri, ma a marzo si era scesi sotto la soglia dei 3mila. Se si manterrà il trend in crescita “arriveremo al limite massimo in meno di quattro settimane”, ha avvertito Christian Karagiannidis, portavoce dell’Associazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - Agenzia_Italia : Germania cambia idea, AstraZeneca solo a chi ha più di 60 anni - claudiafabbri5 : RT @Danireport: La Merkel ha dimezzato il suo consenso da quando c'è il covid, da 70 al 35% Conte invece era salito. Però la narrazione che… - civico_x : RT @CottarelliCPI: Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta polemiche… - Open_gol : Il progetto del governo tedesco per dare più libertà a chi si è vaccinato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

Dopo un forte calo delle degenze avvenuto tra febbraio e marzo, per la prima volta, i pazienti insono tornati ad essere più di 4mila nelle terapie intensive. Lo rende noto l'Associazione tedesca di terapia intensiva, che registra oggi 4051 ricoverati in rianimazione, 133 più di ieri. All'...Anche con un nuovo nome, il siero anti -della casa farmaceutica anglo - svedese continua a ... dicendo in un comunicato "di fidarsi di tutti i vaccini approvati in". Anche la 66enne ...All'inizio di gennaio, le terapie intensive tedesche avevano raggiunto un picco di 5500 ricoveri, ma a marzo si era scesi sotto la soglia dei 3mila. E adesso ...E “altri Paesi, come Germania e Regno Unito, hanno riaperto gli istituti scolastici gradualmente dopo periodi di lockdown totale”. Quindi, a fronte di questi casi “la chiusura delle scuole non risulta ...