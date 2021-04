Covid Germania, oltre 4mila pazienti in terapia intensiva (Di domenica 4 aprile 2021) Per la prima volta dall’inizio di febbraio, i pazienti in terapia intensiva in Germania sono tornati ad essere più di 4mila. Lo rende noto l’Associazione tedesca di terapia intensiva, che registra oggi 4.051 ricoverati in rianimazione, 133 più di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Per la prima volta dall’inizio di febbraio, iininsono tornati ad essere più di. Lo rende noto l’Associazione tedesca di, che registra oggi 4.051 ricoverati in rianimazione, 133 più di ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

