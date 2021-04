Covid Germania | altri 12 196 contagi e 68 morti

Advertising

CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - Agenzia_Italia : Germania cambia idea, AstraZeneca solo a chi ha più di 60 anni - primaopoitorna : RT @Danireport: La Merkel ha dimezzato il suo consenso da quando c'è il covid, da 70 al 35% Conte invece era salito. Però la narrazione che… - soniabetz1 : RT @Danireport: La Merkel ha dimezzato il suo consenso da quando c'è il covid, da 70 al 35% Conte invece era salito. Però la narrazione che… - marlo_melo : RT @RadioSavana: Germania (Stoccarda), marea umana in piazza per protestare contro restrizioni Covid. Sono tutti senza mascherina. Avanti c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

...rassicurare la popolazione ancora spaventata dopo gli ultimi provvedimenti in Olanda e in: ...stretti" Entro fine aprile arriveranno circa 8 milioni di dosi aggiuntive di vaccini anti -, ...Ecco il testo integrale: Inle/i cassiere/i dei supermercati sono stati vaccinati per ... Gli addetti del commercio sono tra le vittime invisibili del. Nel 2020 l'Inail ha certificato una ...Juventus e Milan, nonostante le difficoltà economiche legate al Covid, continuano a sondare il mercato alla ricerca di giocatori in grado di alzare il tasso qualitativo della rosa. Le due società stan ...Nello specifico, torna a parlare della possibilità di restituire maggiori libertà a chi abbia ricevuto entrambe le dosi del vaccino contro il Covid-19. Il primo a parlare della possibilità di ...