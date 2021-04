Covid Emilia Romagna, oggi 1.700 contagi e 35 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.700 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 35 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia in Emilia Romagna si sono registrati 342.915 casi di positività, 1.700 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.954 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 258.614. Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.113. I pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.700 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi. Si registrano altri 35, secondo l’ultima tabella aggiornata. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia insi sono registrati 342.915 casi di positività, 1.700 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.954 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 258.614. Purtroppo, si registrano 35 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 12.113. I pazienti ricoverati in terapia ...

Advertising

ladyonorato : Bonaccini: 'Scandaloso che sanitari no vax rimangano al loro posto'. Scandaloso invece è pretendere di obbligarli a… - estensecom : I dati del bollettino epidemiologico di Pasqua per #Ferrara e provincia. In Emilia-Romagna sono stati rilevati 1.70… - DelgadoSveva : RT @autocostruttore: Covid, situazione esplosiva in carcere di Reggio Emilia Contagiati quasi il 50% dei detenuti e oltre venti gli agenti… - mrcllznn : RT @mrcllznn: Lassù qualcuno mi ascolta - robreg1 : RT @mrcllznn: Lassù qualcuno mi ascolta -