Covid Campania | oggi 1 908 contagi e 7 morti | bollettino 4 aprile

(Di domenica 4 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 1.908 ida coronavirus in, 3, secondo i dati deldella regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.273. I sintomatici sono 635. Sono registrati altri 7, avvenuti nelle ultime 48 ore. I nuovi casi sono stati individuati su 17.228 tamponi molecolari e 1.022 antigenici. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 153 su 656. Quelli di degenza sono 1.509 su 3.160.

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l' - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 4 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l'aggiornamento??

Sono 1.908 i nuovi positivi alin, di cui 635 sintomatici, su 17.228 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di incidenza risulta dell'11,07%, in lieve calo rispetto all'11,92 ...La situazione negli ospedali resta invece stabile : i pazientiattualmente ricoverati in area ... seguita da(+1.908) ed Emilia Romagna (+1.700). Sopra quota mille anche Veneto, Toscana, ...Festa della vigilia pasquale interrotta dai Carabinieri nel Napoletano. Questa notte i militari dell’Arma sono intervenuti in località Varcaturo, striscia costiera del comune di Giugliano, e hanno ...Coronavirus in Italia, oltre 18 mila casi nel giorno di Pasqua. Sicilia ancora sopra quota mille. Sono 18.025 i nuovi casi di Coronavirus ...