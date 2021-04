Covid Brasile, superati i 330mila morti (Di domenica 4 aprile 2021) Il Brasile ha superato la triste soglia dei 330mila morti per il coronavirus. L’ultimo bollettino giornaliero riporta 1.987 nuovi decessi, che portano il totale a 330.193. I contagi sono in tutto 12.953.597, di cui 43.515 nelle ultime 24 ore. Il Brasile è il secondo paese più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Ilha superato la triste soglia deiper il coronavirus. L’ultimo bollettino giornaliero riporta 1.987 nuovi decessi, che portano il totale a 330.193. I contagi sono in tutto 12.953.597, di cui 43.515 nelle ultime 24 ore. Ilè il secondo paese più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Covid #Brasile, 3700 decessi in 24 ore: riesumati morti per far posto a nuove vittime. - Agenzia_Ansa : Covid: In Brasile altri 3.780 morti in sole 24 ore #ANSA - fisco24_info : Covid Brasile, superati i 330mila morti: 43.515 contagi nelle ultime 24 ore - Italia_Notizie : In Brasile superati i 330 mila morti Stop produzione AstraZeneca a Baltimora - DarthPump : Covid: Brasile, bilancio vittime supera quota 330mila -