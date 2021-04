Counter-Strike: Global Offensive, i match combinati sono tanti e interviene l’FBI – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 aprile 2021) I match combinati sono una vera e propria piaga di Counter-Strike: Global Offensive in Nord America, tanto che deve interviene l’FBI.. Ian Smith, il commissioner della Esports Integrity Commission (ESIC), ha recentemente parlato di come l’FBI abbia deciso di intervenire per indagare sulla piaga dei match combinati, principalmente in Counter-Strike: Global Offensive, o shooter tattico di Valve. Non è la prima volta che parliamo della piaga dei match combinati in CS:GO, ma è la prima volta che l’FBI, la polizia federale degli Stati Uniti, ha deciso di intervenire ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 aprile 2021) Iuna vera e propria piaga diin Nord America, tanto che deve.. Ian Smith, il commissioner della Esports Integrity Commission (ESIC), ha recentemente parlato di comeabbia deciso di intervenire per indagare sulla piaga dei, principalmente in, o shooter tattico di Valve. Non è la prima volta che parliamo della piaga deiin CS:GO, ma è la prima volta che, la polizia federale degli Stati Uniti, ha deciso di intervenire ...

Advertising

Wassabiflash : @_AgiftAcurse_ @_icumblood No me la No me la counter strike - weekndmvp : @iLen0Xx @viezid11 @MarbellaVice @FlipiN1 del csgo no, del counter strike - Arthurescu : @Doremialex1 hahahahaha :))) bine ca nu ai zis Counter Strike 1.6 :))) diabolico :> - LukaNieva : @Beli_Araniti Jajdjdjsjsjs no me la counter strike 1.6 link Mediafire Esto es un breve resumen de mi vida - Melivega_ : pero noooo san lorenzo no me la counter strike -