Corrmezz | l’Unità di crisi ha chiesto alle Asl l’elenco degli operatori sanitari campani no vax 5 300

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 aprile 2021) Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno a proposito dei medici no vax,oltre 5.300che non risultano vaccinati. Come ha scritto il Napolista una settimana fa.dihaa tutte le Asl e agli ordini delle professionidi dipendenti e iscritti per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale anti covid 19. Saranno accertati, ovviamente, i motivi ostativi o meno della rinuncia al vaccino. Sono oltre 5300 gliche non risultano immunizzati. Gli elenchi dovranno pervenire entro il 6 aprile. L'articolo ilNapolista.