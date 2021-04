Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 marzo: 1.051 nuovi casi, 21 morti. La situazione a Palermo (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.051 i casi di Covid-19, riscontrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.E' di 1.051 il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore sull'Isola, 21 i morti, 67 i guariti su 18.093 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 5,6% dei soggetti sottoposti a test. Questo quanto riporta il bollettino ufficiale fornito dalla Regione. I nuovi positivi al Coronavirus sono stati individuati su un totale di 18.093 tamponi processati, con il tasso di positività che risale al 5,6%.Di seguito, l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo 364, Agrigento 121, Ragusa 116, Siracusa 113, Catania 110, Messina 80, Caltanissetta 69, Trapani 35, Enna 7. Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.051 idi Covid-19, riscontrati nelle ultime 24 ore in.E' di 1.051 il totale dei positivi registrati nelle ultime 24 ore sull'Isola, 21 i, 67 i guariti su 18.093 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore inè risultato positivo il 5,6% dei soggetti sottoposti a test. Questo quanto riporta ilufficiale fornito dalla Regione. Ipositivi alsono stati individuati su un totale di 18.093 tamponi processati, con il tasso di positività che risale al 5,6%.Di seguito, l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:364, Agrigento 121, Ragusa 116, Siracusa 113, Catania 110, Messina 80, Caltanissetta 69, Trapani 35, Enna 7.

