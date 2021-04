Coronavirus, record di vaccini negli Stati Uniti: 4 milioni in un giorno (Di lunedì 5 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno effettuato 4 milioni di vaccinazioni in un solo giorno. Si tratta di un record, portando il totale a oltre 160 milioni. WASHINGTON – Il piano vaccinazioni negli Stati Uniti procede speditamente. Quattro milioni in un giorno Le autorità sanitarie statunitensi hanno reso noto che nella giornata di sabato oltre 4 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate ai cittadini americani. Si tratta di un nuovo record nella campagna di vaccinazione dell’amministrazione Biden che punta a vaccinare 200 milioni di persone nei primi cento giorni del mandato del nuovo presidente. “Wow, un giorno da ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Glihanno effettuato 4di vaccinazioni in un solo. Si tratta di un, portando il totale a oltre 160. WASHINGTON – Il piano vaccinazioniprocede speditamente. Quattroin unLe autorità sanitarie statunitensi hanno reso noto che nella giornata di sabato oltre 4di dosi di vaccino sono state somministrate ai cittadini americani. Si tratta di un nuovonella campagna di vaccinazione dell’amministrazione Biden che punta a vaccinare 200di persone nei primi cento giorni del mandato del nuovo presidente. “Wow, unda ...

