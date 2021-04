Coronavirus, ordinanza della presidente della Regione Umbria: le regole dal 7 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Coronavirus in Umbria, la mappa al 3 aprile: tutti i dati comune per comune 3 aprile 2021 Coronavirus in Umbria, la mappa al 2 aprile: tutti i dati comune per comune 2 aprile 2021 Coronavirus, due ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 4 aprile 2021)in, la mappa al 3: tutti i dati comune per comune 32021in, la mappa al 2: tutti i dati comune per comune 22021, due ...

Advertising

ilquotidianoweb : #Coronavirus, la #Calabria in #zonarossa fino al 21 aprile. Ecco cosa cambia con la nuova ordinanza #ilquotidianoweb - Czinforma : - MRB_it : ?? Puglia, #scuola: la nuova ordinanza fino al 30 aprile #MondoRossoBlù #MRB #Coronavirus - MrsIngr : Il presidente @micheleemiliano ha emanato l’ordinanza che consente alle famiglie di scegliere se far frequentare la… - gianlucalomuto : RT @QI_Bari: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha firmato la nuova ordinanza sulla scuola, in vigore dal 7 aprile e val… -