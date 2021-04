Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 5 aprile 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno di zona rossa su tutto il territorio nazionale dopodiché le massime restrizioni saranno applicate soltanto a 9 Regioni Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, lunedì 5 aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Ultimo giorno di zona rossa. Quindi, anche oggi si può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi possono fare visita a figli, genitori o nonni con autocertificazione; dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimodi zona rossa su tutto il territorio nazionale dopodiché le massime restrizioni saranno applicate soltanto a 9 Regioni Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, lunedì 5andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Ultimodi zona rossa. Quindi, anchesi può uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono previste alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi possono fare visita a figli, genitori o nonni con autocertificazione; dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri ...

