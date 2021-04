Coronavirus, oggi 18.025 nuovi contagi su 250mila test: il tasso di positività risale al 7,1%. 326 morti. Lieve calo dei ricoveri (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 18.025 i nuovi contagi da Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in calo rispetto ai 21mila di ieri. Allo stesso tempo, però, come accade sempre nei weekend sono stati effettuati meno tamponi (250mila tra molecolari e antigenici contro i 359mila di ieri). La conseguenza è che il tasso di positività torna a salire, attestandosi al 7,1%. 326 i decessi. La situazione negli ospedali resta invece stabile: i pazienti Covid attualmente ricoverati in area medica sono 28.432 (-57), mentre in 3.703 si trovano in terapia intensiva (-11 è il saldo tra ingressi e uscite). Tra le Regioni il picco dei contagi è stato registrato ancora una volta in Lombardia (+3.003), seguita da Campania (+1.908) ed Emilia Romagna (+1.700). Sopra quota mille ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 18.025 ida Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato inrispetto ai 21mila di ieri. Allo stesso tempo, però, come accade sempre nei weekend sono stati effettuati meno tamponi (tra molecolari e antigenici contro i 359mila di ieri). La conseguenza è che ilditorna a salire, atandosi al 7,1%. 326 i decessi. La situazione negli ospedali resta invece stabile: i pazienti Covid attualmente ricoverati in area medica sono 28.432 (-57), mentre in 3.703 si trovano in terapia intensiva (-11 è il saldo tra ingressi e uscite). Tra le Regioni il picco deiè stato registrato ancora una volta in Lombardia (+3.003), seguita da Campania (+1.908) ed Emilia Romagna (+1.700). Sopra quota mille ...

