Coronavirus Latina e provincia, diminuiscono i decessi ma 204 positivi: i dati di oggi 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Coronavirus Latina e provincia, secondo i dati comunicati dall'Asl di Latina si registrano nella giornata di oggi 204 positivi, 4 decessi e 55 guarigioni. Il numero di vaccinazioni effettuate è pari a 1.517.

