Coronavirus Italia, il bollettino del 4 aprile: 18.025 nuovi casi, 326 morti. Il tasso di positività sale al 7,1% (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 18.025 i positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia.Questo quanto si evince dai dati diramati del ministero della Salute. Sono 250.933 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 359.214. Il tasso di positività sale al 7,1%, ieri era al 5,9%. Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 11 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 195.Di seguito, i dati nel dettagli:Attualmente positivi: 569.035Deceduti: 111.030 (+326)Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)Ricoverati: 32.135 (-68), di cui in Terapia Intensiva: 3.703 (-11)Tamponi: 51.200.043 (+250.933)Totale ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 18.025 i positivi alregistrati nelle ultime 24 ore in.Questo quanto si evince dai dati diramati del ministero della Salute. Sono 250.933 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 359.214. Ildial 7,1%, ieri era al 5,9%. Sono 3.703 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in, in calo di 11 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 195.Di seguito, i dati nel dettagli:Attualmente positivi: 569.035Deceduti: 111.030 (+326)Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)Ricoverati: 32.135 (-68), di cui in Terapia Intensiva: 3.703 (-11)Tamponi: 51.200.043 (+250.933)Totale ...

