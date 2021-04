Coronavirus, in Sicilia 1.015 nuovi casi e 21 morti: tasso di positività risale al 5,6% (Di domenica 4 aprile 2021) Coronavirus, in Sicilia 1.014 nuovi positivi: 14 i morti, salgono leggermente i ricoveri 3 aprile 2021 VIDEO - Orlando insiste: 'Situazione preoccupante, i dati non ci lasciano tranquilli' 4 aprile ... Leggi su palermotoday (Di domenica 4 aprile 2021), in1.014positivi: 14 i, salgono leggermente i ricoveri 3 aprile 2021 VIDEO - Orlando insiste: 'Situazione preoccupante, i dati non ci lasciano tranquilli' 4 aprile ...

Advertising

ScrivoLibero : #Coronavirus, in #Sicilia 1015 nuovi positivi: 121 nell'agrigentino - - palermomaniait : Coronavirus Sicilia, bollettino 4 aprile 2021: 1.015 i nuovi positivi, 364 a Palermo - - MDiretta : Coronavirus: a Messina 80 positivi in più di ieri, in Sicilia 73 ricoverati e 67 guariti in più [DETTAGLI] Il dato… - live_palermo : Covid, in Sicilia contagi stabili: Palermo ancora la provincia più colpita - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 4 aprile nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.015, i decessi sono 21 -