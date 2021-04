Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 4 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 aprile Sono 18.025 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di quasi 251mila tamponi. Tasso di positività che risale al 7,18%, mentre quello solo dei tamponi molecolari è dell’11,6%. Diminuiscono sia i decessi (326) che gli ingressi in terapia intensiva (195). In calo anche la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+3.003) è la regione con più casi seguita ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 4 aprile Sono 18.025 i nuovi casi innelle24 ore a fronte di quasi 251mila tamponi. Tasso di positività che risale al 7,18%, mentre quello solo dei tamponi molecolari è dell’11,6%. Diminuiscono sia i decessi (326) che gli ingressi in terapia intensiva (195). In calo anche la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+3.003) è la regione con più casi seguita ...

