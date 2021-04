Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 aprile: 18.025 nuovi casi, i morti sono 326 (Di domenica 4 aprile 2021) sono 18.025 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 21.261), a fronte di 250.933 tamponi giornalieri effettuati (ieri 359.214). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,18% (ieri 5,9%). sono 326 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 3.703 (-11), con 195 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 aprile sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 4 aprile 2021)18.025 icontagi di Covid-19 in(ieri 21.261), a fronte di 250.933 tamponi giornalieri effettuati (ieri 359.214). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,18% (ieri 5,9%).326 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive3.703 (-11), con 195ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 4sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

