Advertising

SkyTG24 : #Covid19, i dati di oggi del Ministero della Salute - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Il bollettino della Lombardia - ontoxy : RT @PalermoToday: Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile 2021: i nuovi casi regione per regione e la mappa dei contagi - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Bolzano #Coronavirus #COVID?19 - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Coronavirus #Veneto: dati #4aprile - Il confronto è con le 24 ore precedenti. Fonte Regione Veneto e Azienda Zero. #IoSegu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

la Repubblica

Ildel ministero della Salute di oggi, 4 aprile, con i dati riguardanti l'epidemia di Covid -... 1.185 nuovi casi e 24 morti da ieri Sono 1.185 i nuovi casi di contagio da...ad_dyn Sono intanto 21.261 i contagi daregistrati in Italia ieri, 3 aprile, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Nella tabella del ministero della ...Sono 1.185 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 24 i decessi. Il dato emerge dal report regionale, che porta i totali a 388.786 contagi e 10.738 vittime ...Scende l'età media dei contagi da coronavirus in Italia e i reparti di terapia intensiva si trovano ancora sotto pressione in 14 Regioni e province autonome.