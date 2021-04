Coronavirus | il bollettino di oggi 4 aprile 2021 | 18 025 nuovi casi e 326 morti

(Di domenica 4 aprile 2021)Covid di Pasqua. I, ie i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza neldel ministero della ...

I dati e la tabella della regione Sono 1.908 i contagi dain Campania oggi, 4 aprile, secondo i dati deldella regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.273. I sintomatici sono 635. Sono registrati altri 7 morti, ...Ultime notizie - L'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato ildi oggi 4 aprile relativo alla diffusione delsu base regionale:SARDEGNA - Sono 323 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 aprile. LAZIO - Sono 1.523 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo ...E’ in calo il numero delle persone che sono risultate positive al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute nel bollettino del 4 aprile, gio ...