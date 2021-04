Coronavirus, dopo l’errore in fabbrica gli Usa escludono AstraZeneca dallo stabilimento. In Francia dopo l’allarme dei medici salgono a 5 mila i pazienti gravi (Di domenica 4 aprile 2021) USA ANSA Una confezione di fiale del vaccino di AstraZenecaAstraZeneca fuori dallo stabilimento di Baltimora Il governo americano avrebbe escluso AstraZeneca dalla produzione dell’impianto di Baltimora, dove alcuni giorni fa era stato commesso un errore nella produzione dei vaccini anti Covid, rendendo inutilizzabili 15 milioni di dosi di Johnson&Johnson. Secondo quanto riporta il New York Times, le autorità sanitarie americane hanno quindi affidato alla casa farmaceutica americana la gestione dell’impianto della Emergent BioSolutions. La stessa J&J ha confermato che si stava «assumendo la piena responsabilità dell’impianto». Il caso di Baltimora complica ulteriormente la strada di AstraZeneca negli Stati Uniti, dove è ancora in attesa dell’autorizzazione per l’uso del ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) USA ANSA Una confezione di fiale del vaccino difuoridi Baltimora Il governo americano avrebbe esclusodalla produzione dell’impianto di Baltimora, dove alcuni giorni fa era stato commesso un errore nella produzione dei vaccini anti Covid, rendendo inutilizzabili 15 milioni di dosi di Johnson&Johnson. Secondo quanto riporta il New York Times, le autorità sanitarie americane hanno quindi affidato alla casa farmaceutica americana la gestione dell’impianto della Emergent BioSolutions. La stessa J&J ha confermato che si stava «assumendo la piena responsabilità dell’impianto». Il caso di Baltimora complica ulteriormente la strada dinegli Stati Uniti, dove è ancora in attesa dell’autorizzazione per l’uso del ...

