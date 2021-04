Advertising

CorriereCitta : Coronavirus a Fiumicino, 287 positivi e l’invito alla prudenza di Montino: ‘Evitiamo scampagnate ed assembramenti’ - simonettatomass : Coronavirus Roma, pienone sulle spiagge da Ostia a Fiumicino alla vigilia della zona rossa - simonettatomass : Coronavirus Roma, pienone sulle spiagge da Ostia a Fiumicino alla vigilia della zona rossa - ScottoLavina : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, pienone sulle spiagge da Ostia a Fiumicino alla vigilia della zona rossa [aggiornamento delle 17:43] https:… - rep_roma : Coronavirus Roma, pienone sulle spiagge da Ostia a Fiumicino alla vigilia della zona rossa [aggiornamento delle 17:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fiumicino

Il Sole 24 ORE

...fare i conti con misure più rigide per limitare i contatti e frenare la diffusione del... Sul litorale romano le forze dell'ordine e volontari - aanche con l'ausilio di un drone - ..., i dati di oggi 'Le donne contagiate sono 139, gli uomini 150, con una età media di 40 anni. Isola sacra e- prosegue - rimangono al primo posto tra le località per ...In città poche persone e situazione "gestibilissima" anche sul litorale, in particolare a Ostia, Fiumicino e Fregene. Per setacciarlo usato ...Com'era nell'aria già dagli ultimi giorni, in virtù dei dati analizzati dal Cts, il Ministero della Salute, come ogni venerdì, ha comunicato le nuove classificazioni delle regioni italiane per fasce d ...