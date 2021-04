Coronavirus | 326 decessi in 24 ore In calo gli ingressi in terapia intensiva | 195 ieri 234

(Di domenica 4 aprile 2021) Il bollettino del 4 aprile Sono 326 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 111.030. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +18.025 positivi. Il trend torna quindi a scendere rispetto a, quando l’aumento era di +21.261. Gli attualmente positivi sono 569.035. Le regioni con più contagi sono oggi la Lombardia (+3.003), la Campania (+1.908) e l’Emilia-Romagna (+1.700). La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e dei guariti è di 2.988.199, mentre i ricoverati con sintomi sono 28.432. Sono poi 3.703 i ricoverati nei reparti di; di questi, 195 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Tamponi e tasso di ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025nuovi casi e 326 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti - irejdoc1897 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (+13.511)… - RobRe62 : RT @sole24ore:#Coronavirus, ultimi dati. In #Italia altri 18.025 casi e 326 vittime, tasso di positività al 7,1%… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 326

Sono 18.025 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 21.261. Sono invecele vittime in un giorno (sabato 376). Sono stati effettuati 250.933 ...Sono 18.025 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.261. Sono invecele vittime in un giorno (ieri 376). I tamponi molecolari e antigenici ...Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 18.025 nuovi casi di coronavirus a fronte di 250.933 tamponi (giovedì erano stati 21.932 su 331.154 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui ...Sono 18.025 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 21.261. Sono invece 326 le vittime in un giorno (sabato 376) ...