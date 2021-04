Coronavirus | 18 025 nuovi casi su 250 933 tamponi e altri 326 morti

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 04/04/21 • Attualmente positivi: 569.035 • Deceduti: 111.030 (+326) • Dimessi/Guariti: 2.988.199 (… - rtl1025 : ?? Sono 18.025 i positivi al test del #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.261. Sono inv… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 aprile: 18.025 nuovi casi e 326 morti - MedicalScitech : #Coronavirus, il bollettino di oggi #4aprile: 18.025 nuovi positivi e 326 morti. Sono stati processati 250.933 tamp… - cafifal : RT @fanpage: Ultim'ora - i dati Covid di oggi. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 025

18.08 Calano nuovi casi:18.. Le vittime 326 In calo i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore: sono 18., erano stati 21.261 il giorno precedente. Sono 250.933 i tamponi molecolari e antigenici ...Sono 18.i nuovi contagi di Covid - 19 in Italia ( ieri 21.261 ), a fronte di 250.933 tamponi giornalieri ...emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 aprile sulla situazione...Sono 18.025 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 326 ...Sono 18.025 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +21.261, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.668.264 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi gua ...