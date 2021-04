Corona virus: Italia, 569035 attualmente positivi a test (+4180 in un giorno) con 111030 decessi (326) e 2988199 guariti (13511). Totale di 3668264 casi (18025) Dati della protezione civile: effettuati 250933 tamponi (Di domenica 4 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 569035 attualmente positivi a test (+4180 in un giorno) con 111030 decessi (326) e 2988199 guariti (13511). Totale di 3668264 casi (18025) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 250933 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(326) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Robi68170371 : Carta di iintitá della sars 2 2000 km di distanza deele grotte da cui scienziati hanno estratto deeine di corona vi… - Tania98074350 : E... che dire dei suoi scopi i suoi affari. Per questo quando gli fa comodo chiama l'andrangheta con minacce di ogn… - DagheneDb : RT @devrijnho: Il signore Gesù ci salverà in questa benedetta Pasqua dal corona virus ???????????? - lccatt : RT @devrijnho: Il signore Gesù ci salverà in questa benedetta Pasqua dal corona virus ???????????? - IlCaccia82 : RT @devrijnho: Il signore Gesù ci salverà in questa benedetta Pasqua dal corona virus ???????????? -