Corona virus | dati settimanali | provincia di Taranto seconda in Italia e Bari sesta Per numero di nuovi casi ogni centomila abitanti

evan7527 : RT @DavideFalchieri: Ho sentito di gente che si è contagiata da partite di corona virus andate a male, scadute. Già si parla dell’avariante - fiorani_pat : corona virus 326 morti.....sale il tasso di positivita': evviva - DavideFalchieri : Ho sentito di gente che si è contagiata da partite di corona virus andate a male, scadute. Già si parla dell’avariante - frabaggins : RT @devrijnho: Il signore Gesù ci salverà in questa benedetta Pasqua dal corona virus ???????????? - Robi68170371 : Carta di iintitá della sars 2 2000 km di distanza deele grotte da cui scienziati hanno estratto deeine di corona vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.'L'emergenzanon è terminata e siamo ancora, a distanza di oltre un anno, in piena trincea, i positivi aumentano di giorno in giorno, per fortuna diminuiscono i decessi ed i tempi di permanenza nei ...Si mantiene stabile la curva del contagio da coronavirus in Lombardia. L’incidenza tra i tamponi processati e i nuovi positivi è di poco superiore al 7,2%, in linea con il 7,1% di ieri. Dei 41.537 tes ...Nella Asl di Rieti si registrano 54 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto Nella Asl di Latina sono 204 i nuovi casi e si tratta di casi ...