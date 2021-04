Con “Amici” la De Filippi travolge Christian De Sica. Scoppia il caso della Celentano (video) (Di domenica 4 aprile 2021) Amici di Maria De Filippi da record anche nel terzo appuntamento. La sfida con Rai1 si prospettava difficile perché Viale Mazzini aveva messo in campo la serata con Christian De Sica. Una serata, tra l’altro, pubblicizzata a più riprese, durante la settimana. Forse, proprio per questo, gli autori del talent hanno alzato il livello di scontro tra i “professori” fino al derby finale (con eliminazione) tra Deddy e Rosa, due dei concorrenti più amati dal pubblico. Un derby finito in lacrime perché tra i due ragazzi c’è un flirt. E quindi, come dimostra lo share della fascia notturna (30,2%), l’attenzione dei telespettatori è stata alta anche a tarda ora. L’Auditel incorona Amici di Maria De Filippi I dati dell’Auditel non lasciano dubbi. Su Rai1 Christian ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 4 aprile 2021)di Maria Deda record anche nel terzo appuntamento. La sfida con Rai1 si prospettava difficile perché Viale Mazzini aveva messo in campo la serata conDe. Una serata, tra l’altro, pubblicizzata a più riprese, durante la settimana. Forse, proprio per questo, gli autori del talent hanno alzato il livello di scontro tra i “professori” fino al derby finale (con eliminazione) tra Deddy e Rosa, due dei concorrenti più amati dal pubblico. Un derby finito in lacrime perché tra i due ragazzi c’è un flirt. E quindi, come dimostra lo sharefascia notturna (30,2%), l’attenzione dei telespettatori è stata alta anche a tarda ora. L’Auditel incoronadi Maria DeI dati dell’Auditel non lasciano dubbi. Su Rai1...

